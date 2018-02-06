2018/02/06

قلق دولي بشأن الوضع في المالديف

صورة جوية لماليه عاصمة المالديف - المصدر: Nattu

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن القلق بشأن الوضع في المالديف، وخاصة إعلان حالة الطوارئ ودخول قوات الأمن مبنى المحكمة العليا.

وحث أنطونيو غوتيريش حكومة المالديف على احترام الدستور وسيادة القانون، ورفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، واتخاذ كل التدابير لضمان سلامة وأمن المواطنين بمن فيهم أفراد القضاء.

وكانت المحكمة العليا في المالديف قد أمرت بالإفراج عن قادة معارضة واستئناف عضوية 12 شخصا في البرلمان. ودعا الأمين العام، عندئذ، الحكومة إلى احترام قرار المحكمة. كما دعا الجميع إلى ممارسة ضبط النفس.




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وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

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