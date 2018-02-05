مسؤول بوزارة الشباب التونسية يؤكد، في الأمم المتحدة، ضرورة إشراك الشباب في كافة المجالات

جمع منتدى مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي للشباب وفودا من أنحاء العالم من المسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني، لتبادل وجهات النظر حول تعزيز مشاركة الشباب في التنمية المستدامة.

عبد القدوس سعداوي كاتب الدولة لدى وزيرة الشباب والرياضة المكلف بالشباب في تونس، تحدث مع أخبار الأمم المتحدة، عن بعض التحديات المشتركة بين بلاده والدول الأخرى. وشدد على أهمية مشاركة الشباب في كافة المجالات، وتطرق إلى ما تفعله الحكومة التونسية لتشجيع الشباب التونسي على ذلك.