2018/02/07

اليونسيف تمد الفئات و المناطق الأكثر احتياجا بوصلات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر

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تعمل منظمة اليونسيف بمصر بالتعاون مع شركات  مياه الشرب  والصرف الصحي علي  مستوي محافظات الجمهورية من أجل زيادة عدد المستفيدين من مشروع "القرض الدوار" وبحث زيادة التمويل المقدم من اليونسيف لخدمة الفئات والمناطق الأكثر احتياجا ورفع مستوي الخدمات التعليمية والصحية للأطفال من خلال تحسين حالة مرافق مياه  الشرب والصرف الصحي داخل المدارس والوحدات الصحية.

و قد عُقدت ورشة العمل الخاصة بالمراجعة السنوية لمشروع القرض الدوار الذي تقدمه منظمة اليونسيف، والتي تستهدف هذا العام زيادة استفادة الأطفال من برنامج الحماية الاجتماعية "كرامة وتكافل" وربطه بالقرض الدوار كآلية  لتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

مراسلنا خالد عبد الوهاب تابع فعاليات الورشة وأعد هذا التقرير.




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