المنظمة الدولية للهجرة: غرق أكثر من 90 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى غرق ما لا يقل عن 90 مهاجرا قبالة السواحل الليبية عندما انقلب القارب الذي كان يقلهم صباح اليوم.

وفي بيان صحفي صادر عن المنظمة، أشارت أوليفيا هيدون من مكتب المنظمة في ليبيا إلى أن هناك تقارير تفيد بغرق 10 أشخاص (ليبيان وثمانية باكستانيين) على الشواطئ الليبية وتمكن اثنان آخران من النجاة سباحة الى الشاطئ وتم إنقاذ شخص آخر بواسطة قارب صيد.

وأشار البيان أيضاً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تسعى للحصول على مزيد من التفاصيل حول المأساة، ولكي تتمكن من تقديم المساعدة الممكنة للناجين.

وتأتي المأساة الأخيرة في الوقت الذي ذكرت فيه المنظمة الدولية للهجرة أن حوالي سبعة آلاف مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا عن طريق البحر خلال الشهر الماضي، وصل معظمهم عبر إيطاليا والباقي عن طريق إسبانيا واليونان.

وأشار مكتب المنظمة في روما إلى وصول الناجين من حادث حطام السفينة الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي إلى صقلية، وأن عدد الضحايا يترواح بين 32 و 37 إضافة إلى ثلاث حالات وفاة مؤكدة. وبحسب المنظمة فقد غادر القارب الذي يحملهم منتصف ليل يوم السبت وعلى متنه أكثر من 130 شخصا، وأخذ قاربهم يمتلء بالماء صباح يوم الأحد. وتمكنت سفينة الدلو من إنقاذ 96 شخصا، وكذلك استعادة جثتي أمهات تركوا أطفالهن بين الناجين.

ووفقا للبيان الصحفي فإن عدد الضحايا وصل إلى 246 في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الشهر الأول من عام 2018. وأن 252 مهاجرا عادوا إلى الشواطئ الليبية يوم 31 كانون الثاني / يناير. كانون على قاربين مطاطيين متوجهين إلى أوروبا يحملان 226 رجلا و 19 امرأة أربعة منهم حوامل و 7 اطفال.

وقالت هيدون إن مجموعة أخرى منفصلة مؤلفة من 23 مهاجرا من بينهم طفلاً وامرأتين حاملتين إحداهما على وشك الولادة، أعيدوا إلى ليبيا يوم الخميس بعد الظهر.

يشار إلى أنه یتم جمع بیانات مشروع المھاجرین المفقودین من قبل موظفي المنظمة الدولیة للھجرة وهي تأتي من مصادر متنوعة، وبعضھا غیر رسمي.