السفير الكويتي يعلن مشاركة الرئيس الفلسطيني في اجتماع بمجلس الأمن في 20 فبراير

قال منصور العتيبي السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن خلال الشهر الحالي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك في اجتماع بالمجلس في العشرين من فبراير.

وأثناء استعراضه لأجندة عمل المجلس خلال الشهر الحالي، أضاف العتيبي أن أعضاء مجلس الأمن سيستمعون في الاجتماع إلى إحاطة من نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وردا على سؤال حول مشاركة الرئيس الفلسطيني وما إذا كانت إسرائيل ستوفد مسؤولا رفيع المستوى للمشاركة في الجلسة، قال العتيبي:

"المجلس في العشرين من فبراير/شباط سيناقش الوضع في الأراضي المحتلة وسنستمع إلى إحاطة من منسق عملية السلام ملادينوف، وهذا شيء جيد أن يأتي الرئيس محمود عباس إلى المجلس ليستمع منه أعضاء مجلس الأمن. لم نستلم شيئا من إسرائيل يفيد بأنها ستشارك."

وأكد العتيبي أن أولويات بلاده خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي تشمل قضايا المنطقة العربية، بما في ذلك العراق وفلسطين واليمن وسوريا وليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم:

"من يتابعون السياسة الخارجية الكويتية يعرفون أن الدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السلمية للنزاعات، هي الأركان الجوهرية لسياستنا الخارجية. وقامت الكويت بدور قيادي في الدفع من أجل التوصل إلى حلول دبلوماسية للقضايا والنزاعات الإقليمية خلال السنوات والعقود الماضية. مبدأ الدبلوماسية الوقائية والوساطة، يعد أولوية لنا خلال عضويتنا في مجلس الأمن الممتدة لعامين."

أولوية الكويت الأخرى هي تحسين أساليب عمل مجلس الأمن كما قال السفير الكويتي.

وبالنسبة للعراق، سيستمع المجلس إلى إحاطة من يان كوبيش الممثل الدائم للأمين العام في العراق في العشرين من الشهر الحالي.

وذكر السفير الكويتي أن المجلس سيعقد اجتماعين حول الإرهاب في الثامن والثالث عشر.

وانضمت الكويت لعضوية مجلس الأمن للمرة الثانية في تاريخها، وكانت المرة الأولى في عام 1978.