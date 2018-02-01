الإسكوا والفاو تصدران دراسة حول الأمن الغذائي في الدول العربية

أصدرت الأمم المتحدة دراسة جديدة حول آفاق تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي، تستعرض الوضع المحتمل للغذاء والزراعة في المنطقة في عام 2030، بهدف المساعدة في تعزيز الأمن الغذائي بما يتوافق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

خولة مطر نائبة الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) قالت، في فعالية إطلاق الدراسة المشتركة مع منظمة الفاو، إن الدول العربية غالبا لن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وإنها ستواصل اعتمادها على التجارة لتوفير احتياجاتها الغذائية وذلك على الرغم من الزيادة المحتملة في الإنتاج المحلي في هذا القطاع.

وقالت إن توصيات الدراسة يمكن أن تساعد المنطقة العربية على التحرك قدما في مسعاها لتحسين الأمن الغذائي.

رولا مجدلاني مديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة بلجنة الإسكوا قالت إن الأمن الغذائي في المنطقة العربية يواجه عددا من التحديات منها تغير المناخ وشح المياه.

التفاصيل في حوار هاتفي مع السيدة مجدلاني.

وقالت رولا مجدلاني، في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، إن توصيات الدراسة موجهة للمواطنين وللحكومات. وقالت السيدة مجدلاني إن التوصيات تشمل التركيز على ثقافة عدم هدر الغذاء، ودعم إنتاج واستهلاك الغذاء السليم، ورفع كفاءة الري والإنتاج الزراعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين حكومات الدول العربية.