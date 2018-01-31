رئيس منظمة أيسيك: الشباب هم المستقبل والحاضر ولديهم القدرة على بناء مجتمعات مستدامة

"الشباب ليسوا فقط المستقبل، بل الحاضر أيضا. فهم القادرون على خلق مجتمعات مستدامة، هم من يتفهمون التكنولوجيا، ويدركون جيدا ما يدور في العالم من حولهم."

هكذا لخص رئيس منظمة أيسيك عبد الرحمن أيمن رسالته التي جاء بها إلى المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للشباب، الذي يختتم أعماله اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

أيسيك هي منظمة غير حكومية، تعمل بمختلف أنحاء العالم، لتعزيز مشاركة وقيادة الشباب من أجل بناء مستقبل أفضل للجميع.

أخبار الأمم المتحدة التقت عبد الرحمن، على هامش أعمال المنتدى، وسألته عن الدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب من أجل بناء مجتمعات فعالة، فأشار إلى أهمية خلق الثقة في جيل الشباب الذي نشأ في جو من عدم الثقة في المستقبل.

وقال إن عدد الشباب في العالم يتجاوز الـ 1.8 مليار شاب وشابة، فمن المهم ألّا ينظر إليهم بصفتهم معضلة وقضية تمثل تحديا للتنمية، بل باعتبارهم ثروة يجب استثمارها.

كما تطرق رئيس منظمة أيسيك إلى تطوير المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للعبة بغرض إدماج الشباب بشكل حقيقي في تحقيق أجندة التنمية المستدامة.

المزيد في الحوار التالي.