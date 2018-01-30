وصول أكثر من 5000 مهاجر ولاجئ إلى أوروبا عبر البحر المتوسط خلال العام الحالي

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن أكثر من خمسة آلاف وخمسمائة مهاجر ولاجئ دخلوا أوروبا عن طريق البحر منذ بداية العام، وصل نحو نصفهم إلى إيطاليا والباقي إلى إسبانيا واليونان.

وأشارالبيان الصحفي الصادر عن المنظمة إلى أن سفن الإنقاذ الإيطالية والدولية قد أنقذت 965 مهاجرا في البحر خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، حيث تم انتشال جثتين مع توقع وجود مفقودين آخرين.

وأفادت المنظمة في بيانها بأن ما يقرب من 120 ألف مهاجر غير نظامي وصلوا من شمال أفريقيا خلال العام الماضي من عشرة بلدان أفريقية وبنغلاديش.

ووفقا للبيان، قدم مكتب المنظمة في ليبيا مساعدة طبية طارئة لخمسة مهاجرين أعيدوا إلى الشواطئ الليبية أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقد وصل عدد الوفيات خلال هذا الشهر إلى 213 حالة. وفي حادثة وقعت يوم السبت، لقيت امرأتان حتفهما، ووفق التقارير فقد سقط المهاجرون في المياه قبل ظهور رجال الإنقاذ، وكان بينهم أطفال ورضيع يبلغ من العمر 18 شهرا، بما يرجح الكشف عن مزيد من الضحايا خلال الأيام المقبلة.

وعلى الصعيد العالمي، سجل مشروع المنظمة الدولية للهجرة للمهاجرين المفقودين وفيات أو اختفاء 361 شخصا أثناء الهجرة هذا العام. وفي الأمريكتين، تحطمت حافلة كانت تقل مهاجرين عائدين من المكسيك إلى هندوراس في ريو هوندو بغواتيمالا يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن مهاجر واحد من هندوراس وإصابة 20 آخرين. وفى يوم الجمعة، غرق رجل كان يحاول السباحة عبر الحدود الى الولايات المتحدة، وسجلت الحادثة الحادية عشرة على الحدود الأمريكية المكسيكية في هذا الشهر، حسبما ورد في البيان.

يشار إلى أنه یتم جمع بیانات مشروع المھاجرین المفقودین من قبل موظفي المنظمة الدولیة للھجرة وهي تأتي من مصادر متنوعة، وبعضھا غیر رسمي.