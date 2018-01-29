منظمة الصحة العالمية: ارتفاع مستويات المقاومة للمضادات الحيوية في جميع أنحاء العالم

كشف أول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول مقاومة المضادات الحيوية عن مستويات عالية من المقاومة لعدد من الالتهابات البكتيرية الخطيرة فى كل من الدول عالية ومنخفضة الدخل.

النظام العالمي الجديد، التابع للمنظمة، لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات، والمعروف باسم (غلاس) كشف عن انتشار مقاومة المضادات الحيوية بين نصف مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالعدوى البكتيرية في 22 بلدا.

وقد تم الإبلاغ عن أنواع عديدة من البكتيريا، إلا أن هذا النظام لا يتضمن بيانات عن مقاومة السل، إذ تقوم منظمة الصحة بتحديثات سنوية في التقرير العالمي عن السل.

الدكتور مارك سبرينجر، مدير أمانة منظمة الصحة العالمية لمقاومة مضادات الميكروبات قال إن التقرير يؤكد الوضع الخطير لمقاومة المضادات الحيوية في جميع أنحاء العالم. وأضاف أن بعض الحالات المرضية الأكثر شيوعا- وربما الأكثر خطورة - أثبتت مقاومتها للأدوية.

وأشار إلى أن الأكثر إثارة للقلق من كل شيء هو مسببات الأمراض التي

تتخطى الحدود الوطنية. ولذلك تشجع منظمة الصحة العالمية جميع البلدان على إنشاء نظم مراقبة جيدة للكشف عن مقاومة الأدوية، وذلك لتوفير البيانات لهذا النظام العالمي.

ويعتبر التقرير خطوة أولى حيوية نحو تحسين إدراك مدى مقاومة مضادات الميكروبات.

وتدعم منظمة الصحة العالمية المزيد من البلدان لإنشاء نظم وطنية لمراقبة مقاومة مضادات الميكروبات لإنتاج بيانات موثوقة وذات مغزى. حيث يساعد نظام غلاس على توحيد الطريقة التي يتم بها جمع البيانات في جميع البلدان للحصول على صورة أكثر اكتمالا عن أنماط واتجاهات مقاومة مضادات الميكروبات.