وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية: الاستفادة من أفضل الممارسات وتجارب الدول ذات الظروف المتشابهة السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد أعمال الدورة ٥٦ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تختتم يوم الجمعة، ويناقش المجتمعون خلالها استراتيجيات القضاء على الفقر من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجميع.

ألقت كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية، يوم الاثنين، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي كما تحدثت نيابة عن (مجموعة السبعة والسبعين والصين) في الجلسة الحوارية التي ناقشت استراتيجيات القضاء على الفقر.

الوزيرة المصرية تحدثت، مع موقع أخبار الأمم المتحدة، عن جهود حكومة بلادها في هذا المجال والخطوات التي اتخذتها على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.