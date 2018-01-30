منظور عالمي، قصص إنسانية: الوجه الجديد لأخبار الأمم المتحدة

ماذا؟

تطلق إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام في بداية فبراير/شباط صفحتنا المتطورة الجديدة (أخبار الأمم المتحدة) التي ستجمع بين موقعي إذاعة وأنباء الأمم المتحدة.

يأتي هذا الموقع الجديد نتيجة بحث مكثف حول احتياجات واستخدامات جمهورنا، لتوفير المحتوى الثري الذي نقدمه بصورة متطورة باستخدام وسائط الإعلام المتعددة.

لماذا؟

نتطلع إلى أن يكون موقع أخبار الأمم المتحدة نقطة الدخول التي ستساعدكم على الاطلاع على عمل الأمم المتحدة بشكل سلس، سواء في مجال حفظ السلام أو التنمية وحقوق الإنسان أو اللاجئين أو الأسلحة النووية، وغير ذلك الكثير.

هدفنا يتمثل في أن نضمن لكم سرعة تصفح أهم الأخبار والتقارير والبرامج والمواد المختلفة التي تنقل قضايا وهموم البشر، من خلال وسائط الإعلام المتعددة التي تشمل الصوت والفيديو والمعلومات البيانية والنصوص المكتوبة.

من؟

من المقر الدائم للأمم المتحدة تعمل فرق أخبار الأمم المتحدة بثماني لغات كل يوم لتغطية آخر التطورات والأحداث، وأنشطة وكالات الأمم المتحدة بأنحاء المعمورة، والحملات والمبادرات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية لسكان العالم. ويجري صحفيو أخبار الأمم المتحدة الحوارات مع مسؤولي وموظفي وكالات المنظمة الدولية ومن تخدمهم في الميدان.

كيف؟

يمكنكم الاطلاع على القصص الإخبارية والتقارير عبر موقعنا الجديد، وأيضا من خلال الاشتراك في خدمة البريد الإلكتروني، وتطبيق UN News و Audio Now المتوفرين للأجهزة التي تعمل بنظامي IOS وأندرويد، وبالطبع على وسائل التواصل الاجتماعي.

من خلال خاصية "الجيب" يمكنكم حفظ موضوع ما لقراءته في وقت لاحق، واختيار قائمة الاستماع، ومشاركة قصصنا.

الاستفادة من المحتوى

يسعدنا أن تستخدموا المحتوى الذي ننتجه، بعد نسبته إلى موقع أخبار الأمم المتحدة وإضافة رابط موقعنا إلى القصة التي استخدمتم فيها منتجاتنا، بالإضافة إلى الالتزام بحقوق الملكية عند استخدام الصور والمعلومات البيانية والمواد الصوتية والفيديو.