دي مستورا يصل إلى سوتشي لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري

وصل ستيفان دي مستورا المبعوث الدولي المعني بسوريا إلى سوتشي في روسيا، لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريش قد أعرب عن ثقته في أن مؤتمر الحوار سيمثل مساهمة مهمة في إحياء عملية المحادثات السورية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، على أساس التطبيق الكامل لإعلان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

من ناحية أخرى، زارت أنجيلينا جولي المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن.

وأكدت جولي أن أي حل تفاوضي للصراع السوري يجب أن يحترم حقوق الإنسان وكرامة جميع السوريين، بمن فيهم ملايين اللاجئين في الدول المجاورة.