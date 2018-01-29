2018/01/29

اليونسكو تدين مقتل الصحفي اليمني محمد القدسي

المصدر: UN

أدانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، مقتل المصور الصحفي اليمني محمد القدسي في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

ودعت أزولاي كافة الأطراف في اليمن إلى حماية سلامة الصحفيين واحترام وضعهم المدني كما هو منصوص عليه في اتفاقات جنيف.

وقالت إن الصحفيين العاملين في اليمن يخاطرون بشكل كبير لأداء واجباتهم المهنية، وإمداد المدنيين بالمعلومات التي يحتاجونها.

وكان السيد محمد القدسي يعمل مع قناة بلقيس الخاصة.




البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

يناير 2018
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  