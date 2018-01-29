اليونسكو تدين مقتل الصحفي اليمني محمد القدسي

أدانت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، مقتل المصور الصحفي اليمني محمد القدسي في محافظة تعز بجنوب غرب اليمن في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

ودعت أزولاي كافة الأطراف في اليمن إلى حماية سلامة الصحفيين واحترام وضعهم المدني كما هو منصوص عليه في اتفاقات جنيف.

وقالت إن الصحفيين العاملين في اليمن يخاطرون بشكل كبير لأداء واجباتهم المهنية، وإمداد المدنيين بالمعلومات التي يحتاجونها.

وكان السيد محمد القدسي يعمل مع قناة بلقيس الخاصة.