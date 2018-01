مسؤول دولي يدعو إلى وقف إطلاق النار لتوصيل المساعدات إلى الغوطة الشرقية

قال بانوس مومسيس منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية إن ما يقرب من 400 ألف مدني بحاجة عاجلة إلى المساعدة الإنسانية في الغوطة الشرقية المحاصرة، ودعا إلى وقف إطلاق النار للسماح بتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية التي تمس الحاجة إليها.

وكانت آخر قافلة إنسانية قد وصلت إلى المنطقة في 28 نوفمبر.

ويحتاج 600 مريض في حالات حرجة إلى الإجلاء الطبي من الغوطة الشرقية، منهم 142 طفلا.

كما أعرب مومسيس عن القلق بشأن نزوح أكثر من 250 ألف شخص من جنوب إدلب إلى وسط المحافظة منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول.

وقال إن الوكالات الإنسانية تعمل على مدار الساعة لمساعدة النازحين، داعيا المانحين إلى دعم الاستجابة الطارئة.

Deeply concerned for the massive ongoing displacement of over 250,000 people from southern to central #Idlib since mid-December. Humanitarian

agencies working around the clock to support them. We need donors to support the emergency response #SyriaCrisis #Action4Syria

— Panos Moumtzis (@PanosMoumtzis) January 29, 2018