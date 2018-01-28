اليونيسف تبدي القلق بشأن الوضع في عدن

أعربت ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريلانيو عن القلق بشأن الوضع في عدن اليوم. وأبدت الأمل في أن تتم حماية الأطفال والنساء من العنف في عدن وتعز وصعدة والحديدة، وجميع أنحاء اليمن.

وأفادت الأنباء بأن الاشتباكات، اليوم الأحد، في عدن بجنوب اليمن قد أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

Very concerned about the situation in Aden today. Hope women and children are spared of violence in Aden, Taiz, Saada, Hodeida and the entire #Yemen — Meritxell Relano (@RelanoMeritxell) January 28, 2018

ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن القتال المستمر يتسبب في خسائر في صفوف المدنيين ويلحق أضرارا جسيمة بالبنية الأساسية والممتلكات.