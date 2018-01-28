2018/01/28

اليونيسف تبدي القلق بشأن الوضع في عدن

أعربت ممثلة اليونيسف في اليمن ميريتشل ريلانيو عن القلق بشأن الوضع في عدن اليوم. وأبدت الأمل في أن تتم حماية الأطفال والنساء من العنف في عدن وتعز وصعدة والحديدة، وجميع أنحاء اليمن.

وأفادت الأنباء بأن الاشتباكات، اليوم الأحد، في عدن بجنوب اليمن قد أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

ومن جانبه قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن القتال المستمر يتسبب في خسائر في صفوف المدنيين ويلحق أضرارا جسيمة بالبنية الأساسية والممتلكات.




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