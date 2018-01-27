مقتل جندي حفظ سلام باكستاني في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل جندي حفظ سلام باكستاني من أفراد بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في كمين نصبته جماعة مسلحة في مقاطعة كيفو الجنوبية.

وقد أصيب جندي حفظ سلام آخر على الأقل في الهجوم، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة. وقدم الأمين العام تعازيه لأسر الفقيد ولشعب وحكومة باكستان، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة.

وجدد غوتيريش دعوته للجماعات المسلحة في الكونغو الديمقراطية لإلقاء أسلحتها والسعي إلى حل خلافاتها بالسبل السلمية. وأكد غوتيريش استعداد البعثة المعروفة باسم (مونوسكو) ومنظومة الأمم المتحدة للعمل مع السلطات الكونغولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.