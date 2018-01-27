الأمم المتحدة تدين هجوما أعلنت طالبان مسؤوليتها عنه في كابول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم المميت في وسط العاصمة الأفغانية كابول اليوم، والذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وذكر غوتيريش، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، أن الهجمات العشوائية ضد المدنيين هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن تبريرها.

وشدد البيان على ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك الهجوم إلى العدالة. وقدم غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وأبدى الأمين العام تضامنه مع حكومة وشعب أفغانستان.

وأفادت الأنباء بأن تفجيرا انتحاريا قويا في شارع مزدحم في العاصمة كابول، قد أدى إلى مقتل المئات وإصابة أكثر من 190 بجراح.