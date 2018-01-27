الأمين العام: نجاح المجتمع الدولي في تحقيق السلام والتنمية مرتبط بالقارة الأفريقية

وقع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة اتفاقا لتعزيز التعاون بينهما على صعيد عدد من القضايا الدولية المتنوعة. جاء ذلك أثناء زيارة الأمين العام أنطونيو غوتيريش لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا لحضور قمة الدول الأفريقية الثلاثين التي تعقد تحت شعار "الانتصار في الحرب ضد الفساد".

غوتيريش أكد أن التعاون القوي مع الاتحاد الأفريقي أساسي لتنفيذ ولاية الأمم المتحدة، وقال "أهم شراكة بالنسبة للأمم المتحدة هي شراكتها مع الاتحاد الأفريقي."

وعند توقيع الاتفاق مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد، قال غوتيريش إن القارة الأفريقية هي مفتاح حل المشاكل الدولية، سواء في مجالات التنمية أو السلم والأمن أو حقوق الإنسان.

وأضاف أن المجتمع الدولي لن يتمكن من إحراز النجاح في مجال التنمية، إذا لم تنجح أفريقيا في هذا المجال والاستفادة من شبابها، كما لن يتمكن العالم من تأمين السلام والأمن الدائمين إذا لم تنجح أفريقيا في إدارة صراعاتها، والأهم بذل جهود قوية لمنع نشوب الصراعات وحلها.

وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة ستقف جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأفريقي لتقديم المساعدة في هذه المجالات، مع الاحترام الكامل للقيادة الأفريقية في حل مشاكل دول القارة.

وتطرق الأمين العام إلى الحديث عن الهجرة واللجوء، وقال إن الدول الأفريقية فتحت أبوابها دائما للمهاجرين واللاجئين وأنها تعطي بذلك دروسا لبقية دول العالم.

ويأتي اتفاق اليوم، بعد توقيع إطار عمل مهم بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أبريل نيسان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، لتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجالي السلم والأمن ولمساعدتهما على الاستجابة بشكل أفضل للتحديات الجديدة الماثلة أمام عمليات حفظ السلام.