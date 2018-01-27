الأمم المتحدة تقبل دعوة روسيا لإيفاد ممثل إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي

قرر الأمين العام أنطونيو غوتيريش قبول دعوة روسيا للأمم المتحدة بشأن إيفاد ممثل إلى مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في سوتشي في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي.

جاء قرار الأمين العام بعد أن أطلعه المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا على آخر التطورات، وبالأخذ في الاعتبار تصريح روسيا بشأن تقديم نتائج مؤتمر الحوار إلى عملية جنيف للمساهمة في المحادثات السورية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

الأمين العام كلف السيد دي مستورا بتمثيل الأمم المتحدة في المؤتمر في سوتشي. وأعرب أنطونيو غوتيريش عن ثقته في أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون مساهمة مهمة في إحياء عملية المحادثات السورية برعاية الأمم المتحدة في جنيف، على أساس التطبيق الكامل لإعلان جنيف الصادر عام 2012، وقرار مجلس الأمن 2254.