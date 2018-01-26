مسؤول أممي يزور لبنان تأكيدا على التزام الأمم المتحدة بأمن لبنان واستقراره وسيادته

قام مساعد الأمين العام للشؤون السياسية ميروسلاف ينتشا بزيارة إلى لبنان، التقى خلالها الرئيس اللبناني ميشال عون وعددا من المسؤولين الحكوميين؛ وزار أيضا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) والخط الأزرق.

وأثناء لقائه بالمسؤولين اللبنانيين، أعرب مساعد الأمين العام عن تقديره للبنان لاستضافة لاجئين سوريين وفلسطينيين، مؤكدا على استمرار دعم الأمم المتحدة للبلد ومجتمعاته المحلية المضيفة للاجئين، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك:

"رحب ينتشا بالأعمال التحضيرية الجارية للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 6 أيار / مايو. وشدد على أهمية إجراء انتخابات موثوق بها وشاملة، بمشاركة أقوى من جانب المرأة في عملية صنع القرار السياسي. وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل السلطات اللبنانية في مجال توعية الناخبين وإدارة الانتخابات وتمكين المرأة."

وأكد مساعد الأمين العام مجددا التزام الأمم المتحدة الثابت بأمن لبنان واستقراره وسيادته، مشددا على أهمية الحفاظ على استقراره في منطقة مضطربة، من خلال تعزيز المؤسسات وسياسة النأي بالنفس، والاعتراف بلبنان كمنارة للتسامح والتعايش.