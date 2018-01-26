ضابطة شرطة في بعثة حفظ سلام تمد يد الدعم لفتاة صغيرة وتغير حياة المئات

عندما عرفت أن فتاة تسمى آشلي تعرضت للاغتصاب وأصبحت حاملا، ذهبت إلى مدرسة في مدينة بانغي لتجدها حزينة للغاية. إلا أن ذلك اليوم سيكون نقطة تحول لآشلي ولضابطة شرطة الأمم المتحدة غلاديس نكه ولمئات الطالبات في المدرسة.

غلاديس، من الكاميرون، هي واحدة من حوالي 870 12 من الأفراد النظاميين العاملين مع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى.

تم تعيين غلاديس في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى قبل ثمانية أشهر لتصبح مسؤولة عن شؤون نوع الجنس.

تتعاون غلاديس يومياً مع الشرطة الوطنية في العاصمة بانغي، في مركز الشرطة التابع للمنطقة الأولى. وتقوم غلاديس بمتابعة عمل الشرطة الوطنية، وضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية للمحتجزين، واستيفاء المعايير المهنية الدولية.

تجتمع بانتظام مع أفراد المجتمع المحلي في وسط بانغي، كما أنها تتحدث مع القادة المحليين والزعماء التقليديين لتعزيز الحقوق.

من خلال لقاءاتها مع أفراد المجتمع، علمت غلاديس بقصة آشلي بونغو باسي، البالغة من العمر 13 ربيعاً، التي تعرضت للاغتصاب وحملت نتيجة لذلك. ولدعم آشلي ووالدتها البالغة من العمر 25 عاما، قامت غلاديس بإرسالها إلى منظمة أطباء بلا حدود لتحصل على المساعدة الطبية اللازمة.

وتقوم غلاديس أيضا بالبحث للتعرف على المغتصب واعتقاله، وفي نفس الوقت تواصل العناية بآشلي عن طريق توفير الملابس وحليب الأطفال لرضيعتها ذات الستة أسابيع. وبذلك تمكنت آشلي من العودة إلى المدرسة، وأسمت طفلتها غلاديس، تقديراً لضابطة شرطة الأمم المتحدة التي دعمتها. وتستمر غلاديس بتقديم يد المساعدة لآشلي من أجل دفع الرسوم المدرسية.

وإلى جانب عملها الاعتيادي، تقدم غلاديس وزملاؤها في شرطة الأمم المتحدة دروساً في التربية الجنسية ومنع العنف الجنساني، إلى طلاب الصف الأخير من المرحلة الابتدائية في " مدرسة 136 فيلا " وهي ذات المدرسة التي تذهب إليها آشلي. ويزيد عدد طلاب المدرسة عن 2700 طالب.