غوتيريش يرحب بوصول إمدادات وقود إلى اليمن

في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في اليمن، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنباء وصول خمس ناقلات تحمل 180 ألف لتر من الوقود إلى مأرب أمس في إطار خطة التحالف لتيسير العمل الإنساني في اليمن.

وقال غوتيريش، في بيان صحفي، إن الوقود سيسلم بناء على الحاجة إلى المنشآت الصحية ومحطات المياه، حيث ستستخدم في الخدمات المنقذة للحياة.

وأضاف غوتيريش أن التحالف تعهد بزيادة إمدادات الوقود للأغراض الإنسانية إلى مليون لتر أسبوعيا خلال الأسابيع المقبلة.

كما رحب الأمين العام بالتعهد السخي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وتعهدهما بحشد 500 مليون دولار أخرى من المانحين في المنطقة.

وتسعى الخطة إلى جمع 2.96 مليار دولار لمساعدة 13.1 مليون شخص بأنحاء اليمن.

وحث غوتيريش المانحين على تقديم مساهماتهم من خلال خطة العمل الإنسانية، وتحويل التعهدات إلى أموال لوكالات الإغاثة.

وأكد الأمين العام، في بيانه الصحفي، أن أكثر السبل فعالية لمعالجة المعاناة الإنسانية في اليمن هو إنهاء الصراع.

وجدد دعوة كل الأطراف لوقف الأعمال القتالية، والانخراط بشكل ذي مغزى مع الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة.