2018/01/25

دي مستورا يلتقي وفدي الحكومة والمعارضة السورية في فيينا

ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا يلتقي وفدي الحكومة والمعارضة السورية - الصورة: الأمم المتحدة

عقد ستيفان دي مستورا المبعوث الخاص للأمين العام المعني بسوريا لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة والمعارضة السورية في مقر الأمم المتحدة في فيينا، في إطار المحادثات التي تعقد اليوم وغدا.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذه المناقشات جزء من محادثات جنيف، وأن عقدها في فيينا يعود لأسباب لوجيستية.

رأس الوفد الحكومي السوري في المحادثات السفير بشار الجعفري الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة.

ورأس وفد المعارضة كبير المفاوضين نصر الحريري.

وعند توجيه الدعوة للمشاركة في المحادثات، قال السيد دي مستورا إنه يتوقع أن يصل الوفدان إلى فيينا وهما مستعدان للانخراط بشكل جدي معه ومع مكتبه بالتركيز بشكل خاص على قضية الدستور أو ما يعرف بالسلة الدستورية، سعيا للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.




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