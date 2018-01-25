تقرير أممي: أفقر البلدان على الطريق الصحيح لإغلاق الفجوة الرقمية وتوفير الإنترنت بأسعار معقولة بحلول عام 2020

بالشراكة بين مكتب الممثل السامي للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والاتحاد الدولي للاتصالات، تم إطلاق تقرير أممي جديد يتوقع أن تصل تغطية الاتصال بالإنترنت واسع النطاق في البلدان الأقل نموا ​​إلى 97% في المتوسط بحلول عام 2020، وأن تكون أسعاره معقولة نسبيا.

وقد شددت وكيلة الأمين العام والممثلة السامية للبلدان الأقل نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية فيكيتا أوتوكامانو، على ضرورة تواصل جميع أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظومة الأمم المتحدة لسد الفجوة الرقمية ودعم أقل البلدان نموا .

في حوار مع أخبار الأمم المتحدة، تحدثت مي يعقوب المسؤولة الإعلامية في مكتب الممثلة السامية عن الدول الأقل نموا والخطى التي اتخذتها على طريق تكنولوجيا المعلومات، وألقت مزيدا من الضوء على التقرير الأممي وأهم ما خلص إليه.