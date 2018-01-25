مدارس الأونروا تنمي لدى الطلاب فكرة الوسطاء الأقران والقدرة على حل الخلافات بطريقة سلمية

رهف طالبة فلسطينية لاجئة تدرس في مدارس وكالة الأونروا في الأردن. تشارك رهف في البرلمان المدرسي. بفضل دعم من الولايات المتحدة في عام 2017، عملت رهف مع زملائها في برلمانات مدارس الأونروا الأخرى على وضع دليل "الوسطاء الأقران" وحل الخلافات بسبل سلمية.

تواجه الأونروا أزمة مالية طاحنة بعد تقليص المساهمة الأميركية للوكالة خلال العام الحالي. وقد أطلقت الأونروا حملة #الكرامة_لا_تقدر_بثمن لحشد الدعم والتمويل لبرامج الأونروا الضرورية لخدمة لاجئي فلسطين.