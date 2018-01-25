مساعد الأمين العام للشؤون السياسية يختتم زيارته إلى العراق

حث ميروسلاف ينتشا، مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، السلطات العراقية على تهيئة بيئة آمنة ومواتية لضمان إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في شهر أيار/مايو المقبل.

وأكد ينتشا استمرار التزام الأمم المتحدة الوثيق بدعم عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل أن تكون الانتخابات شاملة وشفافة وتحظى بالمقبولية.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن ينتشا التقى خلال زيارته بالقادة العراقيين وبأعضاء الحكومة وبقيادات من المجتمع المدني.

وبحث ينتشا آفاق عملية المصالحة الوطنية الحقيقية، واستطلع فرص ضمان الشمول الكامل لجميع الأطياف الإثنية والدينية، كما شدد على أهمية مشاركة المرأة بشكل كامل وفاعل في عملية صنع القرار.

وتفقد مساعد الأمين العام، وفق ما ذكرته البعثة، أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل.

وأشاد ينتشا بالعراقيين لانتصارهم على إرهابيي داعش، وحثّهم على اغتنام فرصة السلام والمضي قدماً في الجهود الرامية إلى بناء مستقبل مزدهر لبلادهم.

وناشد مساعد الأمين العام المجتمع الدولي أن يشارك بفاعلية في مؤتمر دعم حكومة العراق في جهودها الرامية إلى الإصلاح وإعادة التأهيل، والتي تمكنها من تقديم الخدمات وضمان مستقبل مزدهر وكريم لجميع العراقيين.

وأكد أن هذا المؤتمر يعتبر مؤشراً واضحاً على ازدهار علاقات العراق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وهي أمور بالغة الأهمية في تعزيز الاستقرار في العراق والمنطقة.