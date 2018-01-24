الأمم المتحدة: أكثر من ستة ملايين صومالي بحاجة إلى المساعدة

حقق الصومال تقدما ملموسا خلال الفترة الماضية من خلال التزام الحكومة بالإصلاح وحل الصراعات وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الهائلة للسكان.

هذا ما أشار إليه مايكل كيتنغ الممثل الخاص للأمين العام في الصومال أمام مجلس الأمن الدولي.

وأشار كيتينغ إلى أنه منذ انتقال السلطة سلميا منذ حوالي العام، تمر الحكومة الجديدة بمنحنى تعلم حاد، كما أنها اعتمدت إصلاحات لخلق فرص العمل وحل النزاعات.

وقال ممثل الأمين العام إن هناك أكثر من ستة ملايين صومالي بحاجة إلى المساعدة، وأضاف:

"إن حجم التحديات التى تواجه البلاد مرهق. فالفقر المزمن والاحتياجات الإنسانية المستمرة يلقيان ظلا مشؤوماً على الصومال. ولا تزال مخاطر المجاعة تلوح في الأفق بعد أربعة مواسم متتالية قليلة الأمطار. وتدعو خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 إلى توفير 1.6 مليار دولار "

أما على الصعيد الأمني، فأوضح كيتنغ أن دور بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أساسي وأتاح المجال للتقدم السياسي، إلا أنه حذر من أن البعثة لا يمكنها البقاء في الصومال إلى أجل غير مسمى، مما يتطلب من الحكومة والأمم المتحدة والشركاء الآخرين السعي في تعزيز القطاع الأمني.