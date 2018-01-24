2018/01/24

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تستنكر ما أفيد عن تنفيذ عمليات إعدام وحشية في بنغازي

مدينة بنغازي القديمة. Photo: UNSMIL/Iason Athanasiadis

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استنكارها البالغ لما أفيد عن تنفيذ عمليات إعدام وحشية في بنغازي اليوم الأربعاء.

وطالبت البعثة بتسليم محمود الورفلي على الفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى رصد تنفيذ خمس حالات إعدام بدون اتباع الإجراءات الواجبة، ارتكبها أو أمر بها الورفلي في عام 2017.

وقالت البعثة إن المسؤولين عن ارتكاب أو تنفيذ عمليات الإعدام تلك يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة بموجب القانون الجنائي الدولي.

من ناحية أخرى، كان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة قد التقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في الرجمة اليوم. وأعرب سلامة عن إدانته للتفجيرين اللذين وقعا في بنغازي مساء الثلاثاء. وناقش الجانبان سير العملية السياسية في ليبيا، وشددا على أهمية إجراء الانتخابات في عام 2018.




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