جيمي ماكغولدريك يغادر اليمن إلى نيويورك لتولي منصب جديد

أعلن جيمي ماكغولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن أنه سيتوجه إلى نيويورك لتولي منصب جديد.

وقبيل مغادرته العاصمة صنعاء، قال ماكغولدريك:

"أغادر اليمن بمزيج من المشاعر المختلطة، الحزن بسبب استمرار معاناة اليمنيين، والإحباط لأنني لم أتمكن من فعل المزيد للشعب اليمني. إن اليمنيين يعيشون مأساة مع هذه الحرب، وأتمنى أن يكون عام 2018 إيجابيا على الصعيد السياسي لإنهاء المعاناة واستعادة الحياة الطبيعية لليمنيين مرة أخرى. أغادر اليمن بذكريات رائعة لجولاتي بأنحاء البلاد عندما رأيت بنفسي كيف يتكيف الناس مع هذه المأساة وكيف يواصلون حياتهم على الرغم من المشاكل التي يواجهونها كل يوم."

وأضاف ماكغولدريك أن اليمنيين قد عانوا بما فيه الكفاية، وشدد على ضرورة فعل كل ما يلزم لإنهاء هذا الوضع.