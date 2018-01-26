قصص قصيرة لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور

العنف القائم على أساس النوع مستمر وواسع الانتشار في دارفور، وفي مختلف أنحاء العالم، وهو يعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان وعائقًا كبيرا أمام تحقيق المساواة بين الجنسين .

وفي مبادرة تستهدف نشرالوعي المجتمعي حول هذه القضية، شارك طلاب جامعة الفاشر من الجنسين في كتابة قصص قصيرة تصف بعض مظاهر العنف في المجتمع خاصة العنف ضد المرأة، كما تتناول القصص الجانب التشريعي والقانوني للقضية إضافة إلى مقترحات حلول لها كمشاركة الرجال أنفسهم في العمل على منع هذا العنف والقضاء عليه.

نظم الحدث وحدة استشارية نوع الجنس (الجندر) ببعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) ومركز دراسات السلام بالجامعة كجزء من حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

آدم يعقوب حامد من راديو اليوناميد تابع الفعاليات و التقى بالفائزين وجاءنا بالتقرير التالي.