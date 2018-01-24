2018/01/24

في أعقاب هجوم على منظمة إنسانية في أفغانستان، الأمين العام "لا ينبغي أبدا أن يكون عمال الإغاثة هدفا"

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الأمين العام أنطونيو غوتيريش - الصورة: الأمم المتحدة/Rick Bajornas

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن جزعه وحزنه العميق إزاء الهجوم الذي استهدف مكاتب منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية غير الحكومية في جلال أباد بأفغانستان، وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة العشرات، بمن فيهم الأطفال، وفقا لتقارير أولية.

وتقدم الأمين العام، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، بتعازيه إلى أسر الضحايا معربا عن تعاطفه العميق معهم.

قرأ البيان، ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة:

"المنظمات الإنسانية تقدم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الأشد ضعفا في أفغانستان من الرجال والنساء والأطفال. لا ينبغي أبدا أن يكون عمال الإغاثة ومبانيهم وما يملكون أهدافا. يؤكد الأمين العام مجددا أن جميع أطراف النزاع في أفغانستان ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني والمدنيين."




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