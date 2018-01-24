توسيع انتشار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان أنها ستنشر قوة في بلدة أكوبو النائية في شمال شرق البلاد لحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.

وتوجد بلدة أكوبو في منطقة تسيطر عليها المعارضة. وكانت السلطات المحلية قد طلبت، مع مجتمع أكوبو، من الأمم المتحدة إرسال حفظة السلام إلى البلدة.

واستجابت الأمم المتحدة بنهج جديد يتم في إطاره تغيير القوات بالتناوب في البلدة بدلا من إقامة قاعدة دائمة.

وقال ديفيد شيرر رئيس البعثة "بدلا من استثمار موارد هائلة ووقت كبير في بناء القاعدة الجديدة، نقوم بتوسيع وجودنا من خلال قوة فاعلة قادرة على الحركة. سنضع بنية أساسية بسيطة لدعم قواتنا التي ستتناوب على الخدمة في المنطقة بشكل منتظم."

وفي مؤتمر صحفي في العاصمة جوبا أعلن شيرر إقامة قاعدة دائمة للبعثة في ياي.

وأصبح من الممكن توسيع نطاق الحماية التي توفرها البعثة للمجتمعات بأنحاء جنوب السودان، بفضل وصول 730 شخصا في إطار الدفعة الأولى من قوة الحماية الإقليمية.

وقد منحت القوة الإقليمية تفويضها في عام 2016 لتعزيز قدرات بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.