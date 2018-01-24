2018/01/24

الأمم المتحدة تدين تفجيرين في بنغازي أسفرا عن مصرع العشرات

من الأرشيف: ليبيا. Photo: Tom Westcott/IRIN

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التفجيرين اللذين وقعا في حي السلماني السكني في بنغازي وأسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا بمن فيهم مدنيون.

وذكرت البعثة، المعروفة باسم أنسميل، أن الاعتداءات المباشرة والعشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتعد جريمة حرب.

وأفادت الأنباء بأن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مغادرة المصلين مسجدا بالحي السكني في بنغازي بشرق ليبيا مساء يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع أكثر من ثلاثين شخصا. وقد انفجرت سيارة مفخخة أخرى، وفق الأنباء، في مكان قريب عند وصول المسعفين وقوات الأمن.

وأثناء لقائه قائد الجيش الوطني الليبي، أدان غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا التفجيرين اللذين وقعا في بنغازي.




البرنامج اليومي
البرنامج اليومي
Loading the player ...

وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

يناير 2018
الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  