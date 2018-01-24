الأمم المتحدة تدين تفجيرين في بنغازي أسفرا عن مصرع العشرات

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التفجيرين اللذين وقعا في حي السلماني السكني في بنغازي وأسفرا عن سقوط عدد كبير من الضحايا بمن فيهم مدنيون.

وذكرت البعثة، المعروفة باسم أنسميل، أن الاعتداءات المباشرة والعشوائية ضد المدنيين محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي، وتعد جريمة حرب.

وأفادت الأنباء بأن سيارة مفخخة انفجرت أثناء مغادرة المصلين مسجدا بالحي السكني في بنغازي بشرق ليبيا مساء يوم الثلاثاء، مما أدى إلى مصرع أكثر من ثلاثين شخصا. وقد انفجرت سيارة مفخخة أخرى، وفق الأنباء، في مكان قريب عند وصول المسعفين وقوات الأمن.

وأثناء لقائه قائد الجيش الوطني الليبي، أدان غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا التفجيرين اللذين وقعا في بنغازي.