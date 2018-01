من كنيسة المهد مناشدة فلسطينية إلى البابا فرانسيس

من كنيسة المهد في بيت لحم، وجهت طالبة فلسطينية تدرس في مدارس الأونروا مناشدة غير مسبوقة إلى البابا فرانسيس، في ظل الأزمة الطاحنة التي تواجه الأونروا بعد تقليص التمويل الأميركي للوكالة. تأتي المناشدة في إطار حملة #الكرامة_لا_تقدر_بثمن التي أطلقتها الوكالة لحشد الدعم والتمويل الضروري لمواصلة تقديم خدماتها للاجئي فلسطين.

#UNRWA student makes unprecedented appeal to Pope Francis @Pontifex from the Church of Nativity in #Bethlehem, in response to UNRWA financial crisis. Part of the #DignityIsPriceless global fundraising campaign. "Support our quest to preserve education; our dignity is priceless". pic.twitter.com/ntURA2lHm3

— UNRWA (@UNRWA) January 23, 2018