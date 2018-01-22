2018/01/22

مساعد الأمين العام للشؤون السياسية يزور العراق

ميروسلاف ينتشه مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خلال زيارة ميدانية في الموصل – المصدر: UNAMI PIO / Sarmad Al-Safy

بدأ ميروسلاف ينتشه مساعد الأمين العام للشؤون السياسية زيارة إلى العراق تستغرق ثلاثة أيام، التقى خلالها رئيس الوزراء ونائب الرئيس ورئيس البرلمان، وأعضاء اللجنة الانتخابية المعينين حديثا.

ودار النقاش حول مساهمات الأمم المتحدة وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات المقررة في الثاني عشر من مايو/أيار.

وزار السيد ينتشه الموصل اليوم، الاثنين، حيث لمس بنفسه صمود سكان المدينة وعزمهم على النهوض وإعادة بناء حياتهم بعد معاناة دامت أكثر من ثلاث سنوات تحت سيطرة نظام داعش الإرهابي.




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وراء كواليس الأمم المتحدة

2017 General Assembly Debate

 

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