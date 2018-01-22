2018/01/22

الأمين العام يدعو إلى التحقيق في وقوع وفيات أثناء احتجاجات في الكونغو الديمقراطية

مظاهرات داعية إلى التطبيق الكامل لاتفاق عام 2016 السياسي - المصدر: UNIFEED

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انزعاجه بشأن مقتل ستة أشخاص على الأقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثناء مظاهرات داعية إلى التطبيق الكامل لاتفاق عام 2016 السياسي.

ودعا غوتيريش السلطات الكونغولية إلى إجراء تحقيقات ذات مصداقية في مثل هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحث الأمين العام قوات الأمن الكونغولية إلى ممارسة ضبط النفس واحترام حقوق الشعب في حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما دعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى ضمان الاحترام الكامل لأماكن العبادة.

ومرة أخرى دعا الأمين العام الأطراف السياسية الكونغولية إلى العمل لتطبيق اتفاق الحادي والثلاثين من ديسمبر 2016 السياسي، الذي مازال يمثل السبيل الوحيد لإجراء الانتخابات والانتقال السلمي للسلطة وتعزيز الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.




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