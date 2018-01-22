2018/01/22

المبعوث الدولي لليمن يعلن نيته عدم الاستمرار في المنصب بعد انتهاء ولايته الشهر المقبل

إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الدولي لليمن. الصورة: UN Photo/Elma Ocik

أبلغ إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص المعني باليمن الأمين العام للأمم المتحدة بنيته عدم الاستمرار في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في شهر فبراير/شباط 2018.

وانتهز المبعوث الخاص هذه الفرصة للإعراب عن شكره للأمين العام أنطونيو غوتيريش لدعمه القوي للجهود الساعية للتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن.

وأعرب ولد الشيخ أحمد عن تعاطفه مع الشعب اليمني الذي يعاني من الصراع، ومن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد المبعوث الدولي التزامه بالسعي، عبر الدبلوماسية، إلى إنهاء العنف والتوصل إلى حل سياسي يلبي التطلعات المشروعة لليمنيين إلى أن يتم تعيين خليفته.




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