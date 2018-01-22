الأونروا تطلق حملة دولية لتعويض نقص التمويل الناجم عن تقليص المساهمة الأميركية

أطلقت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) حملة عالمية من قطاع غزة تحت عنوان "الكرامة لا تقدر بثمن" للتغلب على الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها الوكالة بعد التقليص الكبير للتمويل الأميركي.

المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أكد أن مدارس الوكالة ومراكزها الطبية ستبقى مفتوحة رغم التحديات الهائلة. وقال إن ولاية الأونروا، التي تتمتع بالحماية من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليست للبيع.

وقال في مؤتمر صحفي بإحدى مدارس الأونروا في غزة:

"إنه لفخر عظيم أن أكون في غزة اليوم لأعلن رسميا حملة الأونروا التي تحمل عنوان (الكرامة لا تقدر بثمن). إنها لحظة حرجة. إننا نطلق هذه الحملة لأن الأونروا تقف إلى جانب لاجئي فلسطين. من هنا أقول للاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن ولبنان وفي كل مكان وصولا إلى سوريا، إن الأونروا شاهدة على محنتكم التاريخية. إننا ندعم حقوقكم وكرامتكم. إننا نطلق هذه الحملة لأن التقليص الحاد في التمويل المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا أدى إلى أزمة غير مسبوقة للوكالة، كان هذا القرار مفاجئاً وضاراً".

وطالب المفوض العام للأونروا بإيجاد حل سياسي كي يتمتع اللاجئون بحقوقهم كباقي البشر.

تهدف حملة الأونروا #الكرامة_لا_تقدر_بثمن إلى جمع 500 مليون دولار لضمان مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين.

وكانت حكومة الولايات المتحدة قد أرسلت خطابا إلى الأونروا تعهدت فيه بالمساهمة بستين مليون دولار للوكالة خلال عام 2018. وكانت المساهمة الأميركية في عام 2017 تقدر بأكثر من 350 مليون دولار.