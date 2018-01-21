الأمم المتحدة تدين هجوما في العاصمة الأفغانية كابول

أدان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الذي وقع اليوم،الحادي والعشرين من يناير، في فندق إنتركونتنتال بالعاصمة الأفغانية كابول، والذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وقدم أنطونيو غوتيريش تعازيه الحارة لأسر الضحايا، وأعرب عن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. وفي بيان منسوب للمتحدث باسم الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام عن تضامنه مع حكومة وشعب أفغانستان.

وكان من المقرر أن يستضيف الفندق مؤتمرا حول التكنولوجيا اليوم بتنظيم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية. وكان يوجد بالفندق أيضا ضيوف حفل زفاف.

ووفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، فإن حركة طالبان ذكرت أن خمسة مهاجمين دخلوا الفندق لاستهداف مسؤولين أفغان ومواطنين أجانب.

تاماديتشي ياماموتو رئيس البعثة شدد على ضرورة التزام أطراف الصراع المسلح باحترام القانون الإنساني الدولي في كل الأوقات. وأكد عدم وجود أي مبرر لذلك الهجوم الذي يحظره القانون الإنساني الدولي، والذي قد يصنف بأنه جريمة حرب.