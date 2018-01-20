2018/01/20

وفاة 10 سوريين من البرد أثناء محاولتهم الدخول إلى لبنان

لاجئ سوري مع والدته في غازية، صيدا، لبنان. © UNHCR/Sebastian Rich

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن حزنها العميق لوفاة 10 سوريين بالقرب من نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلال عاصفة ليلية عبر طريق يستخدم للتهريب.

ووفق ما جاء في بيان للمفوضية، كان الضحايا، وهم 6 نساء وطفلان ورجلان، يحاولون عبور ممر شاق ووعر في درجات حرارة منخفضة جدا. فيما تم العثور في الوقت الملائم على آخرين من نفس المجموعة، بينهم امرأة حامل، وتم نقلهم إلى المستشفيات قبل أن يتجمدوا من البرد.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الفاجعة تعكس درجة اليأس لدى من يسعون للوصول إلى الأمان في لبنان، وهشاشة الوضع داخل سوريا.

وبينما قدمت المفوضية تعازيها الحارة لأسر المتوفين، كررت دعوتها إلى دول العالم للسماح للمحتاجين للحماية بالدخول إلى أراضيها وتأمين الممرات الآمنة لهم.




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