وفاة 10 سوريين من البرد أثناء محاولتهم الدخول إلى لبنان

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن حزنها العميق لوفاة 10 سوريين بالقرب من نقطة المصنع الحدودية في شرق لبنان، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلال عاصفة ليلية عبر طريق يستخدم للتهريب.

ووفق ما جاء في بيان للمفوضية، كان الضحايا، وهم 6 نساء وطفلان ورجلان، يحاولون عبور ممر شاق ووعر في درجات حرارة منخفضة جدا. فيما تم العثور في الوقت الملائم على آخرين من نفس المجموعة، بينهم امرأة حامل، وتم نقلهم إلى المستشفيات قبل أن يتجمدوا من البرد.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الفاجعة تعكس درجة اليأس لدى من يسعون للوصول إلى الأمان في لبنان، وهشاشة الوضع داخل سوريا.

وبينما قدمت المفوضية تعازيها الحارة لأسر المتوفين، كررت دعوتها إلى دول العالم للسماح للمحتاجين للحماية بالدخول إلى أراضيها وتأمين الممرات الآمنة لهم.