اليمن: وصول 200 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار

أفادت منظمة الصحة العالمية بأنها سلّمت 200 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة إلى اليمن، على متن أربع طائرات أممية هذا الأسبوع، في محاولة لإنقاذ الخدمات الصحية التي أوشكت على الانهيار.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الشحنات تضم أدوية أساسية لعلاج الحالات الطارئة، وجرعات الأنسولين ومضادات حيوية وغيرها من المعدات والمستلزمات الطبية.

وشدد ممثل المنظمة في اليمن، الدكتور نيفيو زاغاريا، على الأهمية البالغة لهذه الشحنات، التي من شأنها إنقاذ الخدمات الصحية من الانهيار في اليمن. وقال إن "المرافق الصحية والمستشفيات في البلاد بحاجة ماسة إلى سد النقص في مخزوناتها. هذه الشحنات بالغة الأهمية للحفاظ على استمرارية عمل المرافق الصحية وتزويد المرضى بخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة."

وبحسب بيانات المنظمة، يفتقر حوالي 16.4 مليون شخص في اليمن إلى الخدمات الصحية، فيما تعاني المستشفيات والمرافق الصحية منذ ما يقرب من ثلاث سنوات من نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية؛ فضلا عن النقص الحاد في عدد العاملين في القطاع الطبي.

هذا وتعمل منظمة الصحة العالمية مع شركائها والسلطات الطبية المحلية للحيلولة دون انهيار القطاع الصحي المتهالك، ولكن ذلك يتطلب عدم وجود معوقات للوصول إلى جميع المناطق، كما أوضح ممثل المنظمة.

يشار إلى أن تلك الإمدادات قد تم توفيرها بدعم من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبنك الدولي وعمليات الحماية المدنية والمساعدة الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ومكتب المعونة الأمريكية لحالات الكوارث الخارجية.