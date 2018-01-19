اليونيسف: أربعة ملايين طفل عراقي تأثروا بالعنف الشديد

تقوم اليونيسف اليوم بإحدى أكبر عمليات الاستجابة على مستوى العالم للاحتياجات الإنسانية والتنموية للفتيات والفتيان ضعفا في جميع أنحاء العراق.

هذا ما أكده خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسيف، في بيان له عقب زيارته للعراق، أشار فيه إلى تأثر أكثر من أربعة ملايين طفل بسبب العنف الشديد، ومقتل 270 طفلا خلال العام الماضي، فضلا عن حرمان الكثيرين منهم من طفولتهم وإجبارهم على القتال على الخطوط الأمامية.

وأضاف المدير الإقليمي لليونيسف أن " أكثر من ربع الأطفال في العراق يعيشون في فقر... وأن العنف لا يقتل الأطفال فحسب بل يدمِّر المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق أيضا، كما حرم الفقر والنزاع حوالي 3 ملايين طفل من دراستهم في جميع أنحاء البلاد".

وناشد البيان السلطات العراقية والمجتمع الدولي العمل على إنهاء جميع أشكال العنف ليتمكن الأطفال والعائلات في العراق من العيش في أمان وكرامة؛ ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والاستثمار فورا في التعليم.

وأكد كابالاري أن مؤتمر القمة الدولي للعراق، الذي ستستضيفه دولة الكويت في الفترة من 12 إلى 14 شباط/ فبراير، هو فرصة فريدة أخرى للعراق والمجتمع الدولي لزيادة تعزيز الالتزامات تجاه أطفال العراق، وذلك من خلال الالتزام بزيادة الميزانيات المخصصة لدعم الأطفال.

يشار إلى أن اليونيسف دعمت السلطات المحلیة في جمیع أنحاء العراق لإعادة تأھیل 576 مدرسة، ووفرت اللوازم المدرسیة لحوالي 1.7 ملیون طفل، وقدمت طرود المساعدات المنقذة للحياة إلى نحو 2.4 مليون شخص.

وتناشد اليونيسف الحصول على 182 مليون دولار لتلبية احتياجات الأطفال في العراق في العام الحالي.