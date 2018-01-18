تحذير أممي من تصاعد الأعمال العدائية ضد المدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب

أعرب مسؤولان أمميان* عن قلقهما إزاء الأثر المدمر لتصاعد الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية وإدلب على المدنيين، وهما اثنتان من "مناطق خفض التصعيد" التي نصت عليها عملية أستانا.

فوفق ما جاء في بيان صحفي أصدره المسؤولان، تعرض ما يقدر بـ 393 ألف شخص في الغوطة الشرقية لضربات جوية وقصف بشكل يومي تقريبا من جانب القوات الحكومية وحلفائها منذ منتصف تشرين الثاني / نوفمبر 2017؛ فضلا عن عيشهم في ظروف قاسية نتيجة للحصار الذي تفرضه الحكومة على المنطقة، ويعاني البعض من نقص حاد في الأغذية وسوء التغذية.

وحذر المسؤولان من أن الهجمات العشوائية أو تلك التي تستهدف المدنيين أو الأهداف المدنية بشكل مباشر تشكل انتهاكا للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، ودعا جميع الأطراف المشاركة في النزاع في سوريا إلى ضمان احترام هذه المبادئ. وقالا "إن مسؤولية حماية المدنيين من الجرائم الفظيعة تقع على جميع أطراف النزاع السوري، وكذلك المجتمع الدولي."

من جانبها، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 85 مدنيا في الغوطة الشرقية خلال الأيام العشرة الأولى من هذا العام، منهم 30 طفلا على الأقل.

وأشار البيان إلى أن "الصواريخ التي أطلقتها جماعات المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية على مناطق سكنية في دمشق قد أدت إلى زيادة تفاقم الوضع".

وتابع البيان "في جنوب إدلب وفي المناطق الريفية شمال حماة، تصاعد القتال منذ كانون الأول / ديسمبر 2017 بين القوات الحكومية وحلفائها من ناحية وحلف هيئة تحرير الشام المكون من جماعات المعارضة المسلحة التي تسيطر على أغلبية محافظة إدلب، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين وتشريد أكثر من مئتي ألف مدني في الأسابيع الأخيرة."

وحذر البيان من أن التصعيد المستمر في الأعمال العدائية سيؤدي إلى تفاقم حالة المدنيين، حيث يقدر أن نحو مليون شخص قد لجأوا إلى محافظة إدلب فرارا من العنف في مناطق أخرى من البلد، مما يجعلهم أكثر ضعفا.

*المسؤولان هما، أداما ديانغ مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإيفان سيمونوفيتش مستشار الأمم المتحدة الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية.

