مسؤول أممي: الحكومة السورية ستشارك في اجتماع فيينا الأسبوع المقبل

في إطار المشاورات المستمرة بين مكتب المبعوث الخاص ستيفان دي مستورا والحكومة السورية لدفع مسار التسوية السلمية إلى الأمام، اجتمع اليوم الخميس نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا رمزي عزالدين رمزي، في دمشق مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد.

وبحسب تصريحات رمزي، استعرضت المناقشات التقدم المحرز في المسار السياسي منذ زيارته الأخيرة إلى دمشق، لتقييم الإنجازات التي حققتها الجولات السابقة من المحادثات السورية، وكذلك الاستعدادات الجارية لاجتماع الأمم المتحدة الخاص مع الحكومة والمعارضة المزمع عقده في فيينا يومي 25 و26 كانون الثاني / يناير.

وفي لقائه بالصحفيين، وصف السيد رمزي الاجتماعات بأنها كانت مفيدة وجرت في جو صريح، وأضاف أن السيد المقداد أكد له أن "وفد الجمهورية العربية السورية سيشارك في اجتماع فيينا الخاص الأسبوع المقبل."

وتابع رمزي قائلا إن جوهر مناقشات اليوم كان حول رؤية المبعوث الخاص للعملية السياسية، واجتماع فيينا الذي يسعى من خلاله إلى إحراز تقدم كبير في تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 2254، خاصة فيما يتعلق بالسلتين الثانية والثالثة (الدستور والانتخابات).

وأكد رمزي مجددا عزم الأمم المتحدة مواصلة مساعيها لتقريب مواقف الحكومة السورية والمعارضة، بما يؤدي إلى توافق في الآراء بشأن التنفيذ الكامل لجميع أحكام قرار المجلس السابق ذكره، دون شروط مسبقة، وكفالة أن يكون الحل سوريا بمساعدة الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد دعا كلا من الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف يومي 25 و26 كانون الثاني / يناير الجاري.

وسيعقد الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا، لأسباب لوجستية.