2018/01/17

سوريا: اجتماع بين الحكومة والمعارضة في فيينا نهاية الشهر الجاري

المبعوث الدولي ستيفان دي مستورا. الصورة: الأمم المتحدة

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الحكومة السورية ولجنة التفاوض السورية لحضور اجتماع خاص مع الأمم المتحدة في إطار عملية جنيف، وذلك يومي الخميس 25 والجمعة 26 كانون الثاني / يناير الجاري.

وأعرب السيد دي مستورا، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، عن تطلعه إلى مشاركة الوفدين في هذا الاجتماع، واستعدادهما للانخراط معه ومع فريقه بشكل جدي، مع التركيز بوجه خاص على قضية الدستور بهدف التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).

وأضاف البيان أن الاجتماع الخاص سيعقد بمقر الأمم المتحدة في فيينا بالنمسا، لأسباب لوجستية.

هذا وقد أكد المبعوث الخاص مجددا رؤية الأمم المتحدة بضرورة تقييم أية مبادرة سياسية يقوم بها الفاعلون الدوليون على أساس قدرتها على الإسهام في عملية جنيف السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ودعمها، وفى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن.




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