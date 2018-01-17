بعد تقليص المساهمة الأميركية، الأونروا تدعو العالم إلى الوقوف بجانبها

دعا بيير كرينبول المفوض العام للأونروا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الوقوف بجانب الوكالة لمواصلة دعم لاجئي فلسطين.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم الأربعاء، بعد أن أرسلت حكومة الولايات المتحدة خطابا إلى الأونروا تعهدت فيه بالمساهمة بستين مليون دولار للوكالة خلال عام 2018. وكانت المساهمة الأميركية في عام 2017 تقدر بأكثر من 350 مليون دولار.

وقال كرينبول في البيان إن "الخطر يهدد تعليم 525 ألف طالب وطالبة، في 700 مدرسة تابعة للأونروا ومستقبلهم. ويدخل في دائرة الخطر أيضا كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة."

وأضاف المفوض العام أن "هذه المساهمة المقلصة تهدد أحد أكثر المساعي نجاعة وإبداعا في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط." محذرا كذلك من تبعات ذلك على الأمن الإقليمي، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط العديد من المخاطر والتهديدات، خاصة تزايد التطرف.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد تطرق إلى خبر تقليص المساهمة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم أمس، معربا عن قلقه الشديد إزاء ذلك، وأمله في أن "تبقي الولايات المتحدة على حصتها الهامة جدا في تمويل الأونروا في نهاية المطاف"، وقال:

"الأونروا ليست مؤسسة فلسطينية، بل مؤسسة تابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1948 بقرار أممي. الأونروا تقدم خدمات حيوية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والأردن وسوريا ولبنان. هناك قلق كبير هنا إزاء ذلك، ولكن أيضا في رأيي، الذي يشاركني فيه المراقبون الدوليون، بمن فيهم بعض الإسرائيليين، فإن هذه الخدمات تحقق استقرارا هاما."

وبينما أعلنت الأونروا عن إطلاق حملة تبرعات عالمية للإبقاء على مرافق الوكالة مفتوحة خلال عام 2018 وما بعده، دعا كرينبول ذوي الإرادة الطيبة في جميع أرجاء العالم إلى التضامن مع لاجئي فلسطين والاستجابة لهذه الأزمة عبر هاشتاغ #تبرع_للأونروا لضمان استمرار دعم لاجئي فلسطين.

وتوجه المفوض العام إلى كافة طلاب مدارس الأونروا في كل مكان برسالة قائلا إن "أبواب المدارس ستبقى مفتوحة حتى تتمكنوا من الحصول على التعليم." وإلى جميع المرضى والمنتفعين من خدمات الوكالة الاجتماعية وكافة أشكال الدعم الأخرى، قال كرينبول "أقول لكم إنكم ستتلقون الرعاية والمساعدة التي هي من حقكم." وإلى 30 ألفا من موظفي الأونروا والأطباء والممرضين والمعلمين، قال "هذه أوقات صعبة ولكننا سنبذل كل ما في وسعنا وطاقتنا لحمايتكم."