الأمم المتحدة تدين تفجيرات انتحارية في بغداد

أدان يان كوبيش رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي وقعت في العاصمة بغداد صباح اليوم الاثنين، وأدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

وقال كوبيش إن هذا التفجير الانتحاري المزدوج الجبان والمروع، والذي استهدف بشكل عشوائي ساحة مزدحمة في بغداد خلال ساعة الذروة الصباحية، يهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا الأبرياء.

وأضاف، في بيان صحفي صادر عن البعثة، أن الإرهابيين هزموا مؤخرا في ميدان المعركة لكنهم ما زالوا يشكلون تهديدا للعراق وخاصة المواطنين العاديين.

وحث كوبيش السلطات على "توخي مزيد من اليقظة، وتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي لإحباط أهداف الإرهابيين مثل داعش الذين يسعون إلى عرقلة تعافي البلاد بعد نزاع طويل."