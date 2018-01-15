سوريا: قصف في الغوطة الشرقية يؤدي إلى وقوع ضحايا بين المدنيين

أعرب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن قلقه إزاء الأعمال القتالية التي تستهدف، في المقام الأول، بلدات حرستا ومسرابا ومديرا ودوما في الغوطة الشرقية المحاصرة، مما أسفر عن وقوع إصابات وضحايا بين المدنيين.

وأثرت الأعمال القتالية على العديد من المحاصرين، والبالغ عددهم حوالي 400 ألف شخص، كما قال ستيفان دو جاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة:

"بالإضافة إلى الوفيات والإصابات، أفيد بأن القصف قد أسفر عن تقييد حركة التنقل بين المدن، وتعليق الامتحانات المدرسية، والحد من الوصول إلى الأسواق المحلية. في الوقت نفسه، استمر الإبلاغ عن هجمات بقذائف الهاون على الأحياء الشرقية في دمشق، مما تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار مادية."

هذا وتذكر الأمم المتحدة جميع الأطراف بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، وتواصل الدعوة إلى الوصول الآمن ودون إعاقة إلى جميع المحتاجين، بمن فيهم الملايين الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها والأماكن المحاصرة.