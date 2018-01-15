افتتاح أول منتدى دولي حول إحصاءات الهجرة

تستضيف العاصمة الفرنسية باريس المنتدى الدولي الأول حول الإحصاءات المتعلقة بالهجرة، بمشاركة ما يقرب من 700 خبير وباحث وصانع سياسات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني.

يناقش المشاركون كيفية تحسين جمع البيانات لتحسين فهم اتجاهات الهجرة الدولية، ودوافعها وآثارها، ودعم السياسات في هذا المجال.

يعقد المنتدى على مدى يومين، ويشمل خمس جلسات عامة وحوالي أربعين فعالية متوازية.

المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ أكد أهمية المعلومات الشاملة ذات المصداقية لتحسين إدارة سياسات الهجرة. وشدد على ضرورة تركيز الانتباه على الوجه البشري للهجرة.

ومن المقرر أن يعقد المنتدى بشكل دوري في إطار تطبيق استراتيجية الاتفاق العالمي للهجرة.

تنظم المنتدى المنظمة الدولية للهجرة وإدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.