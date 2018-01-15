ليبيا: اندلاع القتال في تاجوراء والأمم المتحدة تحث الأطراف على حماية المدنيين

أفادت التقارير الواردة إلى الأمم المتحدة باندلاع الأعمال القتالية صباح اليوم الاثنين في منطقة تاجوراء في طرابلس.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دو جاريك إن هناك عدة تقارير عن وقوع إصابات، غير أنه لم يتم تأكيد عدد الضحايا حتى الآن.

وأضاف دو جاريك أن العاملين في المجال الإنساني يقومون برصد الأوضاع، فيما يعتقد أن بعض الأسر محاصرة بسبب القتال:

"تذكـّر الأمم المتحدة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بأن تتوخى الحذر المستمر لتجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية الخطر. ويشمل ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة ضد آثار الهجمات لتجنب الضرر العارض على المدنيين والحد منه."

كما ذكـّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كافة الأطراف في منطقة طرابلس الكبرى بالتزاماتها الأخلاقية والقانونية بشأن حماية المدنيين والمنشآت المدنية.

وأكدت أن القانون الإنساني الدولي يحظر الاعتداء المباشر أو غير المباشر على المدنيين.